POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld und Haunetal-Neukirchen
Bad Hersfeld (ots)
Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg am kommenden Mittwoch (20.08.), von 10 bis 15 Uhr, sowie am Freitag (22.08.), von 16 bis 19 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld und Haunetal-Neukirchen an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.
Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.
HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.
Das Wichtigste noch einmal im Überblick:
Termin 1:
Wann? Am Mittwoch (20.08.), zwischen 10 Uhr und 15 Uhr Wo? Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld
Termin 2:
Wann? Am Freitag (22.08.), zwischen 16 Uhr und 19 Uhr Wo? Konrad-Zuse-Platz in 36166 Haunetal-Neukirchen - im Rahmen des Feierabendmarktes
Terminvergabe? Voranmeldung erforderlich, täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06621 9320.
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell