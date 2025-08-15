Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld und Haunetal-Neukirchen

Bad Hersfeld (ots)

Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg am kommenden Mittwoch (20.08.), von 10 bis 15 Uhr, sowie am Freitag (22.08.), von 16 bis 19 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung in Bad Hersfeld und Haunetal-Neukirchen an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Termin 1:

Wann? Am Mittwoch (20.08.), zwischen 10 Uhr und 15 Uhr Wo? Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld

Termin 2:

Wann? Am Freitag (22.08.), zwischen 16 Uhr und 19 Uhr Wo? Konrad-Zuse-Platz in 36166 Haunetal-Neukirchen - im Rahmen des Feierabendmarktes

Terminvergabe? Voranmeldung erforderlich, täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06621 9320.

