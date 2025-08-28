Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand auf Firmengelände

Am Mittwoch, 27. August 2025 gegen 18:29 Uhr geriet auf einem Firmengelände in der Straße Vinner Weg Verpackungsmaterial einer Solaranlage in Brand. Der Brand griff auf die danebenstehenden Sonarpanele über. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von rund 5.000,00 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. August 2025 gegen 18:20 Uhr kam es auf dem Birkenweg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 33-jähriger Mann aus Löningen befuhr mit seinem Pkw den Birkenweg, hier kam eine derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu einer Kollision der Außenspiegel kam. Die unbekannte Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Sie soll mit einem schwarzen Pkw, vermutlichen Citroen unterwegs gewesen sein, sei ca. 80 Jahre alt gewesen mit weißen Haaren. Hinweise auf die Verursacherin nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. August 2025 gegen 21:27 Uhr kam es auf der Alte Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 29-jähriger Mann befuhr mit seinem Sattelschlepper samt Auflieger die Alte Bundesstraße aus Emstek kommend. Ein entgegenkommender Pkw kam im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Sattelzugmaschine. Anschließend setzte der derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmer seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

