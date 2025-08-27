Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrektur zur Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Verursacher flüchtig

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6104887

Die Beteiligten befuhren, anders als in der Erstmeldung beschrieben, die Kolpingstraße in Richtung Bahnhofstraße. Die verletzte 12-Jährige beabsichtigte von der Kolpingstraße in Richtung Neuer Markt nach links abzubiegen.

Hinweise nimmt weiterhin die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

