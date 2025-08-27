PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrektur zur Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person, Verursacher flüchtig

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6104887

Die Beteiligten befuhren, anders als in der Erstmeldung beschrieben, die Kolpingstraße in Richtung Bahnhofstraße. Die verletzte 12-Jährige beabsichtigte von der Kolpingstraße in Richtung Neuer Markt nach links abzubiegen.

Hinweise nimmt weiterhin die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 08:42

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Dienstag, 26. August 2025 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Holdorf die Franz-Vorwerk-Straße in Richtung Marschstraße und beabsichtigte hier nach rechts in die Marschstraße abzubiegen. In Höhe der Kreuzung fuhr er jedoch nicht rechts ab, sondern weiter geradeaus. Ein 15-jähriger aus Vechta fuhr mit einem Pedelec aus ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:41

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 08:40

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Zeugenaufruf nach Fahren unter Alkoholeinfluss Bereits am 15. August 2025 gegen 22:14 Uhr kam es in Garrel in der Straße Am Campingplatz zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 45-jährigen Mann aus Lastrup. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6097950 Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen der Fahrt. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren