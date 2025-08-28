Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 27. August 2025 gegen 18:58 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Lohner Straße als er durch Einsatzkräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die kombinierte Änderungsabnahme für seine Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit einer Tierferlegung nicht vorhanden war. Zudem wurden Auflagen für Sonderräder missachtet. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Mittwoch, 27. August 2025 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Landwehrstraße in Richtung Bergweg und beabsichtigte nach links auf den Bergweg abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 37-jährigen Mannes aus Diepholz. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer, sowie zwei Mitfahrer des 37-Jährigen, eine 26-Jährige Diepholzerin und ein Säugling leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Schaden von 15.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell