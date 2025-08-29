Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 28.08.2025, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 21:15 Uhr und 22:15 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW Passat auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Huntestraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Saterland / Scharrel - Brand ist KFZ-Werkstatt

Am Donnerstag, den 28.08.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gegen 12:45 Uhr zu einem Brand in eine KFZ-Werkstatt in den Raiffeisendamm alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Rahmen von Schweißarbeiten bei einem in der Werkstatt zur Reparatur befindlichen PKW zu einem Brand. Der PKW wurde durch das Feuer massiv beschädigt, die Räumlichkeiten der KFZ-Werkstatt konnten durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr geschützt werden. Ein Gebäudeschaden entstand nach bisheriger Erkenntnis nicht. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell