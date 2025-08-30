Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 29/30.08.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 29.08.2025, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Centers, Falkenrotter Straße 152, auf Höhe des dortigen Getränkemarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Pkw, welcher in einer Parklücke abgestellt war, beschädigte vermutlich mit der Fahrertür einen daneben befindlichen BMW an der Beifahrertür. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls oder der Unfallbeteiligte selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta - 04441-9430 - in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Freitag, dem 29.08.2025, kam es gegen 13:35 Uhr in Dinklage, Quakenbrücker Straße/ Mühlenstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW BMW X3, besetzt mit fünf Personen, befuhr die Quakenbrücker Straße in Richtung Dinklage. Ein vor dem Pkw fahrender LKW beabsichtigte, nach links in die Mühlenstraße einzubiegen und setzte den Blinker. Der Fahrer des BMW deutete dies als Überholvorgang und setzte ebenfalls zum Überholen an. Als der LKW den Abbiegevorgang startete, musste der bereits ebenfalls überholende BMW nach links ausweichen, um eine seitliche Kollision mit dem Lkw zu vermeiden. Dabei kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Da zunächst fünf schwerverletzte Personen gemeldet wurden, wurde eine Vielzahl an Rettungskräften zum Unfallort entsandt. Glücklicherweise blieb es nach rettungsdienstlicher Untersuchung bei zwei leichtverletzten Personen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell