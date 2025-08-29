PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelne Pressemeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Schwerer Verkehrsunfall - Medizinischer Notfall als mögliche Ursache

Am Freitag, den 29.08.2025, befuhr gegen 07:25 Uhr ein 52-jähriger Transporter-Fahrer aus Lutten die Schwichtelerstraße von Langförden in Fahrtrichtung Deindrup. Möglicherweise führte ein medizinischer Notfall dazu, dass er in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr geriet und dort beinahe mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 35-jährigen Frau aus Vechta zusammenstieß. Diese konnte gerade noch ausweichen, zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge kam es trotzdem. Danach kam der Lutter weiter nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei einen Fahrradunterstand einer Bushaltestelle und stieß frontal vor einen Baum. Ersthelfer vor Ort erkannten schnell die Situation und begannen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit einer Reanimation. Diese wurde unter anderem durch die Besatzung eines alarmierten Rettungshubschraubers erfolgreich fortgeführt. Im Nachgang wurde der Transporter-Fahrer in ein Krankenhaus geflogen. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Schwichtelerstraße voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Langförden eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

