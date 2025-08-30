PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30.08.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person
Am 29.08.2025, gg. 22:03 Uhr ereignete sich auf der B 401, im 
Ortsteil Schwaneburgermoor ein Verkehrsunfall bei dem eine Person 
schwer verletzt worden ist.
Ein 39-jähriger Friesoyther befuhr mit seinem Pkw die Schwaneburger 
Straße in Richtung Friesoythe und beabsichtigte die B401 zu 
überqueren. Dabei übersah der 39-Jährige den von links kommenden und 
vorfahrtberechtigten 46-jährigen Motorradfahrer aus Papenburg. Es kam
zu einem Zusammenstoß in dessen Folge der Papenburger mit dem 
Motorrad stürzte und sich schwer verletzte. Er musste mit einem 
Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Fahrzeuge 
waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 18.000 EUR

