Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 30.08.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am 29.08.2025, gg. 22:03 Uhr ereignete sich auf der B 401, im Ortsteil Schwaneburgermoor ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt worden ist. Ein 39-jähriger Friesoyther befuhr mit seinem Pkw die Schwaneburger Straße in Richtung Friesoythe und beabsichtigte die B401 zu überqueren. Dabei übersah der 39-Jährige den von links kommenden und vorfahrtberechtigten 46-jährigen Motorradfahrer aus Papenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß in dessen Folge der Papenburger mit dem Motorrad stürzte und sich schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 18.000 EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell