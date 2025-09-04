PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (03.09.2025) war ein 35-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Ulmerstraße unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, der bei seiner Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Überprüfung seines Führerscheins, stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis für ein Schaltgetriebe hatte. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen.

