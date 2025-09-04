PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schulwegtraining mit der Polizei startet wieder im September

Augsburg (ots)

Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg.

Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg.

Während mit den zukünftigen Schülerinnen und Schülern praktische Übungen zum Überqueren der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen im Vordergrund stehen, erhalten die Eltern wichtige Tipps rund um den Schulweg.

Das Schulwegtraining findet zeitgleich an der Jugendverkehrsschule Rosenau, Gabelsberger Str. 127 (Zufahrt zur Tennisanlage) und an der Jugendverkehrsschule Senkelbach, Senkelbachstraße (neben dem Curt-Frenzel-Eisstadion) statt.

Es stehen folgende Termine zur Verfügung: - Freitag: 12.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr - Montag: 15.09.2025, 10.00 - 11.00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Infos erhalten Sie unter: 0821/323 - 2091, 0821/323 - 2093 oder 0821/323 - 2096. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten. Die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg freuen sich auf Ihren Besuch.

Medienvertreter sind zu diesem Termin ebenfalls herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bittet um kurze Anmeldung im Falle einer Begleitung Ihrerseits.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 15:10

    POL Schwaben Nord: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

    Augsburg (ots) - Aichach - Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads der Marke Victoria. Beamte fanden das Rad bereits am 04.07.2025 in der Oskar-von-Miller-Straße. Bislang konnte es keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei Aichach bittet den Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 08251/8989-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 15:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Montag (01.09.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg ein Auto mit falschem Kennzeichen in der Haunstetter Straße. Gegen 11.20 Uhr stellten die Beamten den Mercedes auf einem Parkplatz fest. Überprüfungen ergaben hierbei, dass das Kennzeichen des Mercedes nicht zu diesem Auto gehörte. Dieses Kennzeichen war auf ein anderes Auto zugelassen. Die Beamten stellten ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 15:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit vom Montag (01.09.2025), 20.00 Uhr bis Dienstag (02.09.2025), 07.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand eines Einkaufshauses am Willy-Brandt-Platz 1. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren