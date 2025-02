POL-NOM: Vandalismus im Bahnhofsgebäude

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hohe Münsterstraße Samstagnacht, 15./16.02.2025 EINBECK (schu) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft den Glaseinsatz einer Haustür in der Hohe Münsterstraße in Einbeck. Es entstand Sachschaden von ca. 200,- EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können oder verdächtige Umstände in der Samstagnacht in der Hohe Münsterstraße festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der ...

