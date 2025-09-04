PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Nacht auf den heuten Donnerstag (04.09.2025) fuhr ein 16-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Lützowstraße.

Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 16-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 16-Jährigen und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätige den Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 16-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 12:51

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Beleidigung

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Dienstag (02.09.2025) beleidigte ein bislang unbekannter Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Schertlinstraße ein Kind im Beisein seines Vaters. Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 cm, ca. 60 Jahre alt, korpulente Körperstatur, kurzes lichtes Haar sowie Stirn- und Kopfglatze. Er war mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet. Die ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:51

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (03.09.2025) war ein 35-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Ulmerstraße unterwegs. Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, der bei seiner Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Überprüfung seines Führerscheins, stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis für ein Schaltgetriebe hatte. Die Beamten unterbanden ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:50

    POL Schwaben Nord: Schulwegtraining mit der Polizei startet wieder im September

    Augsburg (ots) - Augsburg - Auch vor Beginn dieses Schuljahres trainieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mit den ABC-Schützen das richtige Verhalten auf dem Schulweg. Eingeladen hierzu sind sämtliche Schulanfänger sowie deren Erziehungsberechtigte aus dem Stadtgebiet Augsburg. Während mit den zukünftigen Schülerinnen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren