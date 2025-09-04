Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer
Augsburg (ots)
Lechhausen - In der Nacht auf den heuten Donnerstag (04.09.2025) fuhr ein 16-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Lützowstraße.
Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 16-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 16-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 16-Jährigen und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Dieser bestätige den Wert.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 16-Jährigen.
