POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2508055

Velbert / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Mittwoch, 13. August 2025, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen versuchten Einbruchdiebstahl in eine Grundschule an der Goethestraße in Velbert-Neviges. Gegen 00:05 Uhr hatte er ein verdächtiges Geräusch bemerkt und zwei junge Männer auf dem Schulhof angetroffen. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung. Erst später stellte der Zeuge fest, dass die verglaste Eingangstür der Schule beschädigt war. Folgerichtig alamierte er die Polizei.

Das flüchtige Duo konnte trotz einer sofort eingeleiten Fahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Einer der beiden Tatverdächtigen kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - europäisches Erscheinungsbild - trug einen roten Kapuzenpullover, eine Cargohose und eine Bauchtausche

Die Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit vom 8. August 2025 bis zum 12. August 2025 drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus an der Falkenstraße ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde ein Kellerraum gewaltsam geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen der Polizei. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell