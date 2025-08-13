Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei lädt zum Gespräch am "STREIFENwagen"

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der nächsten Woche ist der "STREIFENwagen" an zwei Stellen in Langenfeld anzutreffen:

Am Montag, 18. August 2025, stehen Polizeihauptkommissarin Leandra Arnold, Polizeihauptkommissarin Jennifer Dau und Polizeihauptkommissar Diethelm Kuger in der Zeit von 10 bis 12 Uhr auf der Kaiserstraße in Langenfeld-Richrath vor der St. Martin Kirche.

Am Dienstag, 19. August 2025, kümmern sich dann Polizeihauptkommissarin Jennifer Dau und Polizeihauptkommissar Stefan Wienecke von 11 bis 13 Uhr vor der Hauptfiliale der Stadtsparkasse Langenfeld in der Solinger Straße 51-59 um die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Diese können am "STREIFENwagen" mit der Bezirksdienstbeamtin und dem Bezirksdienstbeamten sowie den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit ins Gespräch kommen und sich zu allgemeinen Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit aber auch zu konkreten Anliegen informieren und beraten lassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell