POL-ME: Festgeld-Betrug: Velberter Senior geschädigt - 2508051

Polizei Mettmann

Festgeld-Betrug: Velberter Senior geschädigt

Velbert

In Velbert wurde ein 85-jähriger Senior das Opfer von Online-Betrügern, die sich mit einer gefälschten Website als seriöses Unternehmen für Festgeldanlagen ausgaben.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Ende Mai 2025 stieß der Velberter bei der Suche nach Festgeldanlagen im Internet auf die Website einer angeblichen Versicherung mit attraktiven Konditionen. Er kontaktierte das Unternehmen und wurde daraufhin von einem angeblichen Mitarbeiter der Versicherung angerufen. Dieser überredete den Senior, in getrennten Überweisungen insgesamt eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich auf zwei angebliche Festgeld- und Tagesgeldkonten zu überweisen. Als der 85-Jährige die angekündigten Zugangsdaten zu diesen Konten nicht erhielt, informierte er die Polizei.

Diese ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche: Wenn Sie telefonisch oder online nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

