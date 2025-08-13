POL-ME: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2508053

Polizei Mettmann

Ratingen (ots)

Am Dienstag, 12. August 2025, kam es in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ratinger den Radweg auf dem Stadionring in Richtung der Fritz-Bauer-Straße. Als der Radfahrer auf der Höhe der Straße Am Stadion die Straße Stadionring nach links überqueren wollte, kollidierte er mit dem vorfahrtberechtigten VW Tiguan eines 55-jährigen Ratingers, der den Stadionring in gleicher Richtung befuhr.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

