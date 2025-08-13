PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2508053

POL-ME: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2508053
Ratingen (ots)

Am Dienstag, 12. August 2025, kam es in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ratinger den Radweg auf dem Stadionring in Richtung der Fritz-Bauer-Straße. Als der Radfahrer auf der Höhe der Straße Am Stadion die Straße Stadionring nach links überqueren wollte, kollidierte er mit dem vorfahrtberechtigten VW Tiguan eines 55-jährigen Ratingers, der den Stadionring in gleicher Richtung befuhr.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

