Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem Auto

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Dienstag (02.09.2025), 17.00 Uhr, bis Mittwoch (03.09.2025), 07.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung und Diebstahl in der Schäfflerbachstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten das Kennzeichen eines schwarzen BMW und entwendeten Teile davon. Dieser war am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell