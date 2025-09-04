Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber -Am Mittwoch (03.09.2025) ertappte eine Zeugin einen Fahrraddieb im Gundelfinger Weg auf frischer Tat und vertrieb ihn.

Gegen 10.15 Uhr hielt sich der bislang unbekannte Mann an einem Fahrradabstellplatz auf. Eine Zeugin konnte diesen aus ihrer Wohnung beobachten, wie er mit einer Zange das Schloss an ihrem Fahrrad aufschnitt.

Als die Frau den Mann daraufhin ansprach, entfernte er sich ohne das Fahrrad. Anschließend informierte sie die Polizei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden.

Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180-185 cm groß, sehr dünn, ca. 50 Jahre alt, grau/weiße etwas längere Haare, schwarze Sonnenbrille, lange helle Jeans, Trekkingsuit in blau/rot.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell