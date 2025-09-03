Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfallbeteiligter unter Drogen

Am Dienstag streifte ein 20-Jähriger in Heidenheim einen Mercedes.

Gegen 9.20 Uhr war der 20-Jährige in der Schloßhaustraße unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel streifte er mit seinem Opel einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes. Den lenkte ein 53-Jähriger. Bei der Unfallaufnahme ergab sich für die Beamten des Polizeireviers Heidenheim der Verdacht, dass der 20-Jährige unter Drogen stand. Ein Test verlief positiv auf THC. Deshalb musste er mit in eine Klinik und eine Blutprobe abgeben. Sein Auto musste er stehen lassen. Den Sachschaden an den beiden fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf insgesamt 2.000 Euro.

