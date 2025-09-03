PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Mann stürzt vom Motorrad
Am Dienstag erlitt ein 39-jähriger Motorradfahrer in Königsbronn leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Kawasaki-Fahrer war gegen 21.30 Uhr in der Heidenheimer Straße in Richtung Aalen unterwegs. Während der Fahrt war er wohl kurz unachtsam und er stürzte alleinbeteiligt von seinem Motorrad. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Heideheim hat den Unfall aufgenommen. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

++++1715077 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren