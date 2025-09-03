POL-UL: (HDH) Königsbronn - Mann stürzt vom Motorrad
Am Dienstag erlitt ein 39-jähriger Motorradfahrer in Königsbronn leichte Verletzungen.
Ulm (ots)
Der Kawasaki-Fahrer war gegen 21.30 Uhr in der Heidenheimer Straße in Richtung Aalen unterwegs. Während der Fahrt war er wohl kurz unachtsam und er stürzte alleinbeteiligt von seinem Motorrad. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Heideheim hat den Unfall aufgenommen. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.
