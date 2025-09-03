Ulm (ots) - Gegen 16 Uhr rief ein Unbekannter bei der Frau aus Ulm an. Am Telefon gab er sich als Polizist aus und gab an, dass die Tochter wohl in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Als die Frau eine Nachfrage stellte, beendete der Anrufer das Gespräch. Zu Geldforderungen kam es deshalb nicht. Die ...

