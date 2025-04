Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Gegen Zaun gefahren

Am Donnerstagabend flüchtete ein Autofahrer nach einem Unfall in Heroldstatt.

Der Unfall ereignete sich um 21.15 Uhr in der Schillerstraße. Eine Hausbesitzerin sah wie ein helles Fahrzeug rückwärts gegen den Zaun fuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer davon. Die Hausbesitzerin konnte noch das Teilkennzeichen UL-IS am Auto ablesen. Durch den Polizeiposten Laichingen wird der Schaden am Zaun auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 07333/950960.

