POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Autofahrer verursacht Auffahrunfall

Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen kam es am Dienstag auf der B466 bei Steinheim.

Gegen 8.40 Uhr war ein 20-Jähriger auf der B466 bei Steinheim unterwegs. Auf Höhe des Sontheimer Wirtshäusle bremsten mehrere Autos verkehrsbedingt an einer Ampel. Das bemerkte der 20-jährige Daihatsu-Fahrer wohl zu spät und prallte in das Heck eines vor ihm bremsenden Citroen. Durch den Auffahrunfall schob es die 50-Jährige mit ihrem Citroen auf ein weiteres Auto auf. Alle Fahrenden blieben unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 6.500 Euro. Alle drei Pkw blieben fahrbereit. Gegen 9.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

