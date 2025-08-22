PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gorxheimertal (ots)

Am Dienstag, den 19.08.2025, gegen 15:05 Uhr, kam es in der Hauptstraße 231, im 69517 Gorxheimertal Ortsteil Unter-Flockenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich in einem grauen PKW, beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel am geparkten weißen Ford Transit mit Aufschrift. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle ohne den Pflichten nachzukommen. An der Unfallstelle wurden Teile des Außenspiegels sowie der Spiegeleinsatz des flüchtigen PKW aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer und dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

