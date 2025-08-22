PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf vom 22.08.2025

Höchst i.Odw. (ots)

Am Freitag (22.08.) kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz im Centallmenweg. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug gegen 10:00 Uhr in einer Parklücke ab und ging zu ihrer Arbeitsstelle. Als sie gegen 10:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie leichte Kratzer auf der linken Seite der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden entstand mutmaßlich beim Rangieren eines anderen Fahrzeugs. Der oder die Fahrzeugführer/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 150,- EUR.

Die Polizei in Höchst erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und des/der flüchtigen Fahrzeugführer(s)/in unter 06163 / 941-0.

Gef. Ihrig, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
POK Ehrhardt
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

