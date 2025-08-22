PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein in der Bachgasse geparkter Mercedes, geriet in der Nacht zum Freitag (22.08), in der Zeit zwischen 1.00 und 3.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto den Tachometer aus. Außerdem wurden sämtlichen vorderen und hinteren Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs abmontiert und entwendet. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

