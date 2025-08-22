Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Nauheim (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (20.08.) und Freitagmorgen (22.08.) einen am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs abgestellten grauen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 563 AHW. Der Roller war mit einem Lenkerschloss gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

