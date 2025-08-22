POL-DA: Nauheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?
Nauheim (ots)
Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (20.08.) und Freitagmorgen (22.08.) einen am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs abgestellten grauen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 563 AHW. Der Roller war mit einem Lenkerschloss gesichert.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell