POL-DA: Ober-Ramstadt/Mühltal: Streifenwagen kollidiert mit Motorrad

Ober-Ramstadt/Mühltal (ots)

Am Donnerstag (21.8.) kam es gegen 20.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizeistation Ober-Ramstadt und einem Motorradfahrer. Beide fuhren auf der Bundesstraße 426 von Ober-Ramstadt kommend in Richtung Mühltal. Die Einsatzkräfte waren im Rahmen einer Alarmfahrt auf dem Weg zu einem Einsatzort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der Fahrer des Streifenwagens den Motorradfahrer zu überholen. Während des Überholvorgangs soll es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen sein, woraufhin der Motorradfahrer die Kontrolle verlor und stürzte. Der 61-jährige Motorradfahrer erlitt unter anderem eine Verletzung am Arm sowie Schürfwunden und musste durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

