POL-DA: Frankfurt - Berkersheim: Rücknahme Vermisstenfahndung
Frankfurt am Main (ots)
Der seit Sonntag (10. August 2025) vermisste Sven P. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.
