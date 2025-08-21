PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Frankfurt - Berkersheim: Rücknahme Vermisstenfahndung

Frankfurt am Main (ots)

Der seit Sonntag (10. August 2025) vermisste Sven P. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

