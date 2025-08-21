POL-DA: Frankfurt - Berkersheim: Rücknahme Vermisstenfahndung

Fürth (ots) - Am Mittwoch (20.08.) zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Kia, der in der Heppenheimer Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 4000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

