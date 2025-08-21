Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autofahrerin prallt gegen Eisdielen - Zwei Personen leicht verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine 77-jährige Frau aus Frankfurt fuhr aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Auto rückwärts gegen ein Geschäft.

Am Donnerstagmittag (21.8.) gegen 12:15 Uhr kam es in der Platanenallee zu einem ungewöhnlichen Unfall. Beim Ausparken fuhr die 77-Jährige rückwärts gegen die Fassade einer Eisdiele. Dabei sollen eine Mitarbeiterin und ein Gast sich leicht verletzt haben. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt. Der Rettungsdienst rückte an, konnte aber nach kurzer Begutachtung ohne Patienten wieder abfahren. Alle Beteiligten konnten ihren Tag selbstständig fortsetzen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Rufnummer: 06105 40060)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell