POL-HP: Fürth: geparkten PKW angefahren, Verursacher flüchtig
Fürth (ots)
Am Mittwoch (20.08.) zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Kia, der in der Heppenheimer Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 4000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207-94050 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 / 9440-0
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell