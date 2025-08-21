PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Von Mittwoch (20.8) bis Donnerstag (21.8.), zwischen 21 und 09.45 Uhr, kam es in der Messeler Straße 13 zu einem Verkehrsunfall. Ein hellblaues-türkisfarbenes Fahrzeug, mit bislang unbekanntem Wagenlenker, hat einen geparkten grauen VW Polo beim Vorbeifahren am Kotflügel, Radkasten vorne rechts beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird nach ersten Ermittlungen auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969 - 41310 zu melden.

Berichterstatterin: Träxler, Polizeioberkommissarin; 3. Polizeirevier Darmstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

