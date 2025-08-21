Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Festnahme eines 19-Jährigen

Bickenbach (ots)

Nachdem es am Donnerstag (21.8.) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Gegen 1.30 Uhr informierten mehrere Zeugen die Polizei über handfeste Streitigkeiten in der Rheinstraße, in dessen Verlauf auch Pfefferspray gesprüht worden sein soll. Nach den Auseinandersetzungen suchten mehrere bislang unbekannte Beteiligte in verschiedene Richtung das Weite. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber involviert war, konnte ein 19-jähriger junger Mann gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde zunächst für die weiteren Maßnahmen auf die Polizeiwache mitgenommen, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und den weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell