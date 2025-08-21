PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen
Festnahme eines 19-Jährigen

Bickenbach (ots)

Nachdem es am Donnerstag (21.8.) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Gegen 1.30 Uhr informierten mehrere Zeugen die Polizei über handfeste Streitigkeiten in der Rheinstraße, in dessen Verlauf auch Pfefferspray gesprüht worden sein soll. Nach den Auseinandersetzungen suchten mehrere bislang unbekannte Beteiligte in verschiedene Richtung das Weite. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber involviert war, konnte ein 19-jähriger junger Mann gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde zunächst für die weiteren Maßnahmen auf die Polizeiwache mitgenommen, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und den weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 10:22

    POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Wer kann Hinweise geben?

    Roßdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Mittwoch (20.8.), zwischen 7 und 22 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Hundsmühle" ins Visier. Die Unbekannten verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld sowie eine Sonnenbrille. Mit ihrer Beute ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:25

    POL-DA: Weiterstadt: Tablet und Notebook aus Auto entwendet / Wer hat etwas bemerkt?

    Weiterstadt (ots) - Ein kurzer Einkauf in einem Laden in der Robert-Bosch-Straße endete für eine 26-Jährige mit dem Verlust mehrere Elektrogeräte. Die Frau hatte am Mittwochabend (20.8.) ihr weißes Auto auf einem Parkplatz abgestellt, als sie zwischen 17.30 und 17.40 Uhr den Laden betrat. Erst Zuhause bemerkte sie das Fehlen ihres Tablets sowie Notebooks. Beides ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren