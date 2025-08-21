Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Mittwoch (20.8.), zwischen 7 und 22 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Hundsmühle" ins Visier. Die Unbekannten verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld sowie eine Sonnenbrille. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wer konnte im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell