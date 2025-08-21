Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Tablet und Notebook aus Auto entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Ein kurzer Einkauf in einem Laden in der Robert-Bosch-Straße endete für eine 26-Jährige mit dem Verlust mehrere Elektrogeräte. Die Frau hatte am Mittwochabend (20.8.) ihr weißes Auto auf einem Parkplatz abgestellt, als sie zwischen 17.30 und 17.40 Uhr den Laden betrat. Erst Zuhause bemerkte sie das Fehlen ihres Tablets sowie Notebooks. Beides hatte sich im Fußraum des Autos befunden, welches Kriminelle auf bislang ungeklärte Weise geöffnet hatten.

Zeugen, denen Personen an einem weißen Audi aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell