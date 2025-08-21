PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Tablet und Notebook aus Auto entwendet
Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Ein kurzer Einkauf in einem Laden in der Robert-Bosch-Straße endete für eine 26-Jährige mit dem Verlust mehrere Elektrogeräte. Die Frau hatte am Mittwochabend (20.8.) ihr weißes Auto auf einem Parkplatz abgestellt, als sie zwischen 17.30 und 17.40 Uhr den Laden betrat. Erst Zuhause bemerkte sie das Fehlen ihres Tablets sowie Notebooks. Beides hatte sich im Fußraum des Autos befunden, welches Kriminelle auf bislang ungeklärte Weise geöffnet hatten.

Zeugen, denen Personen an einem weißen Audi aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 09:12

    POL-DA: Bensheim-Fehlheim: Beim Aufbruch von Zigarettenautomat ertappt/Unbekannter flüchtet

    Bensheim (ots) - Ein Unbekannter hatte es in der Nacht zum Donnerstag (21.08.), gegen 4.45 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Bensheimer Straße abgesehen. Mit Gewalt brach er den Automaten auf, wurde hier aber von Anwohnern bemerkt. Der Kriminelle flüchtete daraufhin unmittelbar ohne Beute vom Tatort. Der Flüchtige war mit einem schwarzen Hoodie bekleidet. ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:07

    POL-DA: Stockstadt: Kioskeinbruch/Tabakwaren erbeutet

    Stockstadt (ots) - Auf Tabakwaren hatten es zwei Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (21.08.), kurz vor 3.00 Uhr, bei einem Einbruch in ein Kiosk in der Südstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und flüchteten anschließend mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Einer der Einbrecher trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine kurze beige/braune Hose und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren