Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streit auf Heimweg endet in Schlägerei
Drei Männer vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Auf dem gemeinsamen Nachhauseweg in eine Unterkunft für Geflüchtete in der Eschollbrücker Straße, kam es am Donnerstagmorgen (21.8.) zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Bewohnern. Nach ersten Erkenntnissen schlugen drei Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren gegen Mitternacht auf einen 19-Jährigen ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Mehrere alarmierte Streifen des 2. Reviers konnten die drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und verbrachten sie für eine erkennungsdienstliche Behandlung zum Revier. Alle drei erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

