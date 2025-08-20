Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unfallort: Hessenring 13, 64546 Mörfelden-Walldorf

Unfallzeit: 20.08.2025, 08:00 Uhr - 14:00 Uhr

Am 20.08.2025 in der Zeit zwischen 08:00 und 14:00 Uhr kam es im Hessenring 13 im Stadtteil Mörfelden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Hyundai am Heck beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 40060 in Verbindung zu setzen.

