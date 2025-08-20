PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: "Sieg Heil"-Rufe/Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Weiterstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt derzeit der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen drei Jugendliche bzw. Heranwachsende am vergangenen Freitagabend (15.08.), gegen 23.15 Uhr, am Rande eines Filmfestes im Bereich des Braunshardter Wegs wiederholt "Sieg Heil" gerufen haben. Zudem wurden von Zeugen in diesem Zusammenhang Schussgeräusche vernommen. Die Verdächtigen sind anschließend vermutlich mit Kleinkrafträdern in Richtung Braunshardt davongefahren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Hinweise in diesem Zusammenhang werden an den polizeilichen Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

