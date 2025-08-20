Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Alexander Lorenz übernimmt offiziell die Leitung der Polizeidirektion Odenwald

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erbach/Odenwaldkreis (ots)

Polizeivizepräsident Dirk Fornoff beglückwünschte am 20. August 2025 Polizeioberrat Alexander Lorenz zur Übernahme der Polizeidirektion Odenwald.

Der 43-Jährige übernimmt offiziell die Leitung der Polizeidirektion Odenwald und bekam im Beisein von Bürgermeistern und weiteren Vertretern der Odenwälder Kommune seine Ernennungsurkunde überreicht. Auch der Landrat Frank Matiaske richtete einige Begrüßungsworte an Alexander Lorenz zur Amtseinführung und hieß ihn im Odenwald herzlich willkommen.

"Ich freue mich, dass wir Alexander Lorenz für diese Führungsposition im Polizeipräsidium Südhessen gewinnen konnten. Durch seine offizielle Ernennung zum neuen Leiter bekommt die Polizeidirektion Odenwald nach Julia Weißert eine feste Führungskraft. Die Leitung der Polizei im Odenwald liegt bei ihm in guten Händen und ich wünsche ihm dabei alles Gute und viel Glück", sagte Polizeivizepräsident Dirk Fornoff bei der Amtseinführung.

Die Polizeidirektion Odenwald erhält mit dem neuen Leiter einen Beamten, der eine Vielzahl von verschiedenen Bereichen der Polizeiarbeit kennengelernt hat. In der Bereitschaftspolizei in Mühlheim sammelte Alexander Lorenz 2005 seine ersten polizeilichen Einsatzerfahrungen bevor er ins Polizeipräsidium Südhessen zur Schutzpolizei auf das 3. Revier in Darmstadt wechselte. In seiner weiteren beruflichen Laufbahn war er als Zivilfahnder auf dem 1. Revier in Darmstadt tätig, wo er verschiedene Einblicke in den operativen Fahndungsbereich im Landkreis Darmstadt-Dieburg und als Kommissariatsleiter für Taschen-Trickdiebstahl bekam. Mit Beendigung des Masterstudiums im Jahr 2019 wurde Alexander Lorenz in Frankfurt Leiter für Sicherheit und Ordnung in der Verantwortung für den zentralen Innenstadtbereich der Direktion Mitte. Nach seiner Referententätigkeit im Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz übernahm er 2023 die Leitung der regionalen Kriminalinspektion in Groß-Gerau, welche er bis zuletzt innehatte.

Der gebürtige Weiterstädter ist glücklich verheiratet, Vater von zwei Kindern und mit dem Familienhund am liebsten in der Natur unterwegs. Egal ob Wanderungen, Radfahren, Skifahren, Kletterwald oder alles rund ums und im Wasser, die Zeit mit der Familie nutzt er gerne aktiv.

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe des Direktionsleiters innerhalb des Polizeipräsidiums Südhessen und darauf, meine Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion Odenwald kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen täglich für die Sicherheit im Odenwaldkreis zu sorgen", so Polizeioberrat Alexander Lorenz zu seiner Amtseinführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell