POL-HP: Gorxheimertal: Kind auf Fahrrad nach Verkehrsunfall verletzt, Verursacher flüchtig

Gorxheimertal (ots)

Am Mittwoch (20.08.) gegen 12:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 236 in Gorxheimertal zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem geparkten Pkw. Das Kind fuhr mit einem Elternteil, beide auf Fahrrädern, in Richtung Abtsteinach. Beim Passieren eines geparkten Pkw's überholte ein dunkler Pkw die beiden Fahrradfahrer. Hierbei musste das Kind mit seinem Fahrrad ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der überholende dunkle Pkw fuhr anschließend weiter in Richtung Abtsteinach. Das Kind kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 / 94050 entgegen.

