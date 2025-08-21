PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Kioskeinbruch/Tabakwaren erbeutet

Stockstadt (ots)

Auf Tabakwaren hatten es zwei Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (21.08.), kurz vor 3.00 Uhr, bei einem Einbruch in ein Kiosk in der Südstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und flüchteten anschließend mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Einer der Einbrecher trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine kurze beige/braune Hose und rote Handschuhe. Sein Begleiter war ebenfalls mit einem schwarzen Kapuzenpulli, Jeans und grauen Handschuhen bekleidet. Die Täter flüchteten vermutlich in einem dunklen Kombi mit osteuropäischem Kennzeichen vom Tatort.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

