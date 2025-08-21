PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Fehlheim: Beim Aufbruch von Zigarettenautomat ertappt/Unbekannter flüchtet

Bensheim (ots)

Ein Unbekannter hatte es in der Nacht zum Donnerstag (21.08.), gegen 4.45 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Bensheimer Straße abgesehen. Mit Gewalt brach er den Automaten auf, wurde hier aber von Anwohnern bemerkt. Der Kriminelle flüchtete daraufhin unmittelbar ohne Beute vom Tatort. Der Flüchtige war mit einem schwarzen Hoodie bekleidet.

Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

