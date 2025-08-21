POL-DA: Bensheim-Fehlheim: Beim Aufbruch von Zigarettenautomat ertappt/Unbekannter flüchtet
Bensheim (ots)
Ein Unbekannter hatte es in der Nacht zum Donnerstag (21.08.), gegen 4.45 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Bensheimer Straße abgesehen. Mit Gewalt brach er den Automaten auf, wurde hier aber von Anwohnern bemerkt. Der Kriminelle flüchtete daraufhin unmittelbar ohne Beute vom Tatort. Der Flüchtige war mit einem schwarzen Hoodie bekleidet.
Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen.
