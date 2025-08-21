PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 24-Jähriger von Schulgelände verwiesen/Tätlicher Angriff gegen Polizisten

Viernheim (ots)

Weil sich ein 24 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag (21.08.) wiederholt unberechtigt auf dem Gelände der Albert-Schweizer-Schule in der Molitorstraße aufhielt, wurde er von den Verantwortlichen des Schulgeländes verwiesen. Der Mann zeigte sich uneinsichtig und wurde zusehends aggressiver. Die Polizei wurde verständigt. Die eingesetzten Beamten trat er anschließend und leistete erheblichen Widerstand. Ein 56 Jahre alter Polizist wurde hierbei leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem musste sich der Festgenommene einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie Hausfriedensbruchs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

