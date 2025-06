Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verdacht des Raubes - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 03.40 Uhr, soll ein 30-jähriger Mann in der Karl-Fürstenberg-Straße in Rheinfelden, im Bereich eines großen Lebensmittelgeschäftes, beraubt worden sein. Drei unbekannte Männer sollen sich dem 30-Jährigen von hinten genähert haben und einer der Männer habe diesem von hinten eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Im weiteren Verlauf wurde dem 30-Jährigen seine Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Die drei Unbekannten gingen flüchtig. Mit einer Kopfplatzwunde wurde der 30-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Eine genauere Beschreibung der Unbekannten sei dem 30-Jährigen nicht möglich.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell