POL-FR: Freiburg: Vermisstenfahndung nach 48-jährigem Mann

Freiburg (ots) - Unbekannte schlugen am Donnerstag, 12.06.2025 zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr die hintere Fahrzeugscheibe an einem weißen Toyota ein. Dieser stand auf dem Parkplatz beim Sennhof in der Bergseestraße. Der oder die Täter entwendeten aus dem Auto eine Tasche mit hochwertigen Armbändern sowie zwei ...

mehr