Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg Folgemeldung zu "Gundelfingen: 66-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden"; hier: Festnahme eines dringend Tatverdächtigen

Freiburg (ots)

Der Sonderkommission ist gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Freiburg ein wichtiger Ermittlungserfolg gelungen.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Freiburg konnte die Sonderkommission einen dringend Tatverdächtigen ermitteln.

Durch die akribische Auswertung von Spuren sowie erlangten Erkenntnissen aus den vergangenen drei Tagen konnten die Ermittlerinnen und Ermittler einen dringenden Tatverdacht gegen einen 47-Jährigen Deutschen begründen, der einen 66-Jährigen gewaltsam in dessen Wohnung in Gundelfingen getötet haben soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bestand ein Bekanntschaftsverhältnis zwischen dem Opfer und dem dringend Tatverdächtigen.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg erwirkte beim Amtsgericht Freiburg einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 47-jährigen Tatverdächtigen.

Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz konnten im Zusammenwirken mit den Einsatzkräften der Soko den Mann noch am Donnerstagabend, 12.06.2025, an seiner Wohnanschrift in einer Elzacher Nachbargemeinde festnehmen.

Der dringend Tatverdächtige ist bislang nicht wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Er wurde am heutigen Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der genaue Tathergang und das mögliche Motiv des Mannes sind weiterhin Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Freiburg und der Sonderkommission. Die Ermittlungen sowie die weitere Spurenauswertung werden mit Hochdruck fortgesetzt.

ak

-------------------------------------------

Folgemeldung vom 12.06.2025:

Seit dem Auffinden des verstorbenen 66-Jährigen in Gundelfingen befassen sich die Ermittlerinnen und Ermittler der Sonderkommission intensiv mit der Spurenauswertung und der Gewinnung weiterer Erkenntnisse.

Das gesuchte Fahrzeug des Verstorbenen konnte noch am gestrigen Mittwochabend, 11.06.2025, nach einem Hinweis auf einem öffentlichen Parkplatz aufgefunden und sichergestellt werden.

Die zwischenzeitlich durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass der Verstorbene gewaltsam durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Sonderkommission und der Freiburger Staatsanwaltschaft laufen weiterhin unter Hochdruck und dauern an.

ak

----------------------------------------

Erstmeldung vom 11.06.2025:

Am gestrigen Dienstag, 10.06.2025, wurde gegen 10:30 Uhr ein 66-Jähriger in dessen Wohnung in Gundelfingen tot aufgefunden. Eine nahe Angehörige hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet, nachdem sie vergeblich versucht hatte, den Verwandten zu kontaktieren.

Aufgrund der unklaren Umstände hat die Kriminalpolizei Freiburg die Ermittlungen übernommen und am heutigen Tag eine Sonderkommission eingerichtet.

Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt. In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf der Suche nach dem auf den Verstorbenen zugelassenen Pkw. Hierbei handelt es sich um einen champagnerfarbenen KIA Ceed mit dem amtlichen Kennzeichen FR-MD 3000.

Zeugen, welche womöglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeuges und/ oder dessen Verbleib geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0761 882-5909 melden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell