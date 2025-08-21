Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Arheilgen: Schwarz-Gelber Motorroller entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt/Arheilgen (ots)

Bereits am vergangenen Dienstagmorgen (12.8.) bemerkte der Eigentümer eines Motorrollers dessen Verschwinden. Er hatte den Roller am Montagnachmittag (11.8.) gegen 16.00 Uhr im Bingartenweg abgestellt und am nächsten Morgen den Verlust bemerkt. Bei dem Roller handelt es sich um ein Modell von Piaggio, welches mit dem Kennzeichen DA-EE 819 versehen war.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die den Motorroller gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell