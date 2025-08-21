PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Arheilgen: Schwarz-Gelber Motorroller entwendet
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt/Arheilgen (ots)

Bereits am vergangenen Dienstagmorgen (12.8.) bemerkte der Eigentümer eines Motorrollers dessen Verschwinden. Er hatte den Roller am Montagnachmittag (11.8.) gegen 16.00 Uhr im Bingartenweg abgestellt und am nächsten Morgen den Verlust bemerkt. Bei dem Roller handelt es sich um ein Modell von Piaggio, welches mit dem Kennzeichen DA-EE 819 versehen war.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die den Motorroller gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

