Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert 47 Personen

Haschisch, Bargeld und Reizgaspistole sichergestellt

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Darmstädter Polizei, unterstützt von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, am Donnerstagmittag (20.8.) im Bereich der Innenstadt. Ein besonderes Augenmerk legten die Polizisten diesmal auf die Bereiche von größeren Fahrradstandplätzen. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 14.00 und 18.00 Uhr von den Ordnungshütern 47 Personen sowie 19 Fahrräder überprüft.

Auch im Bereich der Alsfelder Straße beobachten zivile Polizisten die Fahrradständer und den Parkplatz eines Schwimmbads. Gegen 17.50 Uhr sollten dort drei Männer an einem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden, als diese die Flucht ergriffen. Hierbei konnte ein 25-Jähriger eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler an die 15.000 Euro Bargeld. Er und seine beiden Begleiter hatten zudem bei der Flucht einen Rucksack weggeworfen, in welchem ebenfalls eine fünfstellige Summe Bargeld, sowie mehrere hundert Gramm Haschisch gefunden wurden. Im und um das Auto der Männer stellten die Beamten unter anderem weiteres Bargeld, mehrere Mobiltelefone und eine Reizgaspistole sicher. Der 25 Jahre alte Mann kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Wache. Gegen ihn eröffneten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell