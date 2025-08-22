Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch in Einkaufsmarkt/Tabakwaren erbeutet

Bürstadt (ots)

Auf Tabakwaren hatten es zwei Kriminelle in der Nacht zum Freitag (22.08.), gegen 2.30 Uhr, bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Mainstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Einer der Einbrecher ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, trug einen schwarzen Hoodie, blaue Jeans und dunkle Handschuhe. Sein etwa gleichgroßer Begleiter war mit einem grauen Hoodie, schwarzer Hose und roten Handschuhen bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell