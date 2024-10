Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 16-jähriger Fahrer eines Motorrollers stürzt und verletzt sich leicht

Zetel (ots)

Am Montag bog ein 16-Jähriger aus Zetel gegen 06:10 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in der Straße Am Ohrbült nach links in die Bohlenberger Straße ab. Hierbei stieß er gegen einen entgegenkommenden und nach rechts in die gleiche Straße abbiegenden PKW Mitsubishi eines 27-Jährigen aus Zetel. Der 16-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

