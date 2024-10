Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrssicherheit - Erstklässlerinnen und Erstklässler im Bereich Varel und Friesische Wehde erhalten Sicherheitswarnwesten - Verteilung von 400 Stück

Bild-Infos

Download

Varel (ots)

Die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde übergab in Zusammenarbeit mit dem Präventionsbeauftragten der Polizei Varel, Polizeihauptkommissar Eugen Schnettler, in diesem Jahr Sicherheitswarnwesten an alle neu eingeschulten Erstklässlerinnen und Erstklässler. So erhielt jedes Kind eine eigene Weste. Bezogen auf alle Grundschulen im Bereich Varel und Friesische Wehde bedeutet dies 400 Warnwesten. "Sicherheitswarnwesten können in der dunkeln Jahreszeit Leben retten!", sagt Eugen Schnettler. "Die Kinder sind besser erkennbar und können von anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer besser wahrgenommen werden", so Schnettler. "Daher liegt uns diese Aktion auch sehr am Herzen gibt", bekräftigt Schnettler gemeinsam mit Rainer Schönborn von der Verkehrswacht Varel Friesische Wehde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell